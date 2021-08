TG Veneto News. 100.000 dosi di vaccino disponibili dalla mezzanotte di domani. Zaia lancia l’operazione e Fast Vax per convincere gli ultimi dubbiosi del vaccino e promette: “se funziona pronti a ripetere l’esperimento”.

Conto alla rovescia per entrata in vigore del green pass. Per gli addetti ai lavori regna l’incertezza: gli alberghi di Jesolo travolti dalle richieste di chiarimenti. Sul Garda pioggia di disdette da parte degli stranieri e il mondo della scuola si interroga sul suo futuro.

Dramma ad Este: un 32enne del posto sale su un traliccio, tocca i fili dell’alta tensione e muore fulminato. All’origine dell’incidente una bravata.

Rivoluzione per le case popolari a Padova: Comune e Ater avviano i cantieri per i nuovi alloggi, ma 120 famiglie sono costrette a traslocare. Si accende la protesta, domani l’atteso faccia a faccia.

Fissate nei prossimi 3 e 4 ottobre le elezioni amministrative: sono 84 i comuni veneti chiamati a rinnovare il sindaco e consiglio comunale. Solo 10 le città a rischio ballottaggio: da Chioggia a Conegliano, da San Giovanni Lupatoto ad Albignasego.

Una settimana dedicata agli innamorati: da sabato “Garda in Love”, l’evento che celebra l’amore e abbraccia tutte le sponde del Lago. All’inaugurazione atteso il ministro Mariastella Gelmini.

C’è un pezzo di Veneto nell’oro conquistato a Tokyo 2020 dagli Azzurri del ciclismo: del quartetto Francesco Lamon di Mirano. Il tifo degli amici e le parole della fidanzata: “mi ha fatto il più bel regalo di compleanno”.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.