L'onda cinese spaventa. Circolare del Ministero alle regioni. Pandemia imprevedibile, il paese si prepari. In caso di peggioramento tornano mascherine e smart working. Gli ospedali veneti sono in allerta. Covid hotel vicino agli aeroporti. Zaia: "seguiamo l'evolversi, ma niente panico".

Diletta Miatello davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto. La 51enne Bassanese accusata dell’omicidio della madre si avvale della facoltà di non rispondere e resta in carcere. La difesa potrebbe valutare l’ipotesi di chiedere l’incapacità di intendere e volere.

A Mestre l’addio a Tobia e Riccardo: i due amici 25enni morti in uno scontro mentre tornavano da una festa. I familiari hanno voluto un funerale congiunto. Campagna della regione che coinvolge anche le scuole superiori: il 2022 si chiude con 228 morti.

Si chiude all’insegna della siccità l’anno più caldo di sempre. Poca neve in montagna e poca pioggia in pianura e così la falda non si ricarica. Forte preoccupazione per il 2023.

L’anguilla a rischio estinzione: nasce un progetto dell’Unione Europea per salvaguardare la specie Gli interventi riguarderanno il Po e poi tutta l’area del delta del grande fiume.

20 milioni per il rilancio di Recoaro Terme: regione e comune sottoscrivono l’accordo. Obiettivo rimettere in ordine un gioiello in Veneto e fare in modo che ci sia un nuovo rinascimento per la valle e l’identità che rappresenta.

Il teatro comunale di Belluno sarà intitolato a Dino Buzzati: la decisione dell’amministrazione comunale arriva nel cinquantesimo anniversario della morte del giornalista e artista bellunese.

