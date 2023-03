TG Veneto News. La crisi del commercio. Nei centri storici del Veneto persi 2000 negozi, al loro posto bar e ristoranti. Colpa degli affitti troppo cari e della concorrenza dell’on-line.

Guerra ai furbetti delle imposte comunali. Il Comune di Padova quintuplicati introiti grazie a nuovi strumenti informatici e personale più formato. Solo di IMU non versata sono stati incassati 5 milioni di euro.

Fiamme questa mattina in un’azienda tessile a Sossano nel vicentino: colonna di fumo in cielo visibile a chilometri di distanza. Allarme inquinamento nell’aria.

Ucciso dalla meningite a 17 anni: l’autopsia conferma un attacco violentissimo. L’ultimo saluto lunedì al Palasport di Bassano del Grappa.

Rissa coltellate all’alba al parco di via Piave a Mestre: coinvolti due giorni stranieri. Uno ricoverato con gravi ferite all’addome.

Dopo una maratona di 11 ore designato il sovrintendente dell’Arena: conferma per Cecilia Gasdia, ma il comune si esprime contro. La rabbia del sindaco Tommasi: “la politica delle poltrone ci impedisce di alzare lo sguardo”.

L’Europa rinvia il voto sullo stop ai motori diesel e benzina nel 2035: esultano Italia e Germania. Intanto la Lega annuncia la mobilitazione. Gazebo e raccolta firme nelle piazze per affossare il provvedimento.

