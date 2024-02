TG Veneto News. L’alluvione ha colpito soprattutto Vicenza: 14 anni dopo il disastro di Ognissanti. L’acqua alta travolge strade, case, attività economiche e automobilisti portati in salvo. Anche lo stadio e il tribunale allagati. La rabbia dei residenti: “qui è peggio dell’alluvione del 2010”.

Uno tsunami in zona industriale: fabbriche chiuse, dipendenti rimandati a casa. In ginocchio anche Creazzo e Altavilla. Scoppia l’emergenza di frane e smottamenti in tutta la fascia Pedemontana, da Monte di Malo a Zugliano, da Colceresa a Pianezze.

Il Bacchiglione fa paura anche nel tratto Padovano: strade e ponti chiusi in allerta della piena prevista per questa sera. Preoccupa anche la bassa. In centro a Padova crolla per la pioggia un cedro secolare, paura ma nessun ferito

Zaia dichiara lo stato di crisi: caduta più pioggia rispetto al disastro di Vaia. Nelle prossime ore una tregua, ma poi torneranno le precipitazioni. Il governatore: “i bacini di laminazione hanno evitato un disastro”.

Il femminicidio di Bovolenta. Il maltempo ha fatto sospendere le ricerche del furgone inabissatosi nel Bacchiglione: è quello del marito della donna uccisa. Per gli investigatori il corpo dell’uomo potrebbe essere all’interno del mezzo.,

Sara Burattin aveva scelto di cambiare casa da alcune settimane, dopo la crisi con il marito cominciata a inizio anno. E’ stata uccisa con venti coltellate. Lo shock del paese: “sembrava una famiglia modello”.

