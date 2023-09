TG Veneto News. Tragedia della disperazione a Maser: un 74enne ha accoltellato la moglie 77enne malata da tempo. La donna morta in ospedale, l’uomo si costituisce ai Carabinieri e racconta: “era una situazione insostenibile”.

Ennesima rapina a Vicenza: anziano cartolaio minacciato da due giovani, che dopo essersi finti clienti, lo hanno costretto a consegnare incasso ed effetti personali, armati di una mazza da baseball.

Parla il papà di Martina, la ventunenne morta precipitata dalla ferrata delle Anguane: “le ho trasmesso Io la passione per la montagna”, racconta l’uomo. Nel suo telefono le ultime foto della figlia poche ore prima della tragedia.

Prende sempre più corpo l’ipotesi del CPR regionale che secondo fonti accreditate verrebbe collocato a Rovigo: secco no del presidente Zaia che respinge l’idea e conferma: “i CPR non fermano gli sbarchi”.

A Cortina centinaia di persone in corteo per dire no alla progettata pista da Bob in vista delle Olimpiadi 2026: uno sfregio della natura e un inutile spreco di denaro, denunciano ai manifestanti.

Padova si conferma tra le città più inquinate d’Italia: con la brutta stagione alle porte cresce la preoccupazione. Il comune cerca soluzioni, ma contesta il metodo di rilevamento dei dati.

A Verona al cinquantesimo meeting dei giovani: centinaia di ragazzi da tutta la diocesi. Il messaggio di Papa Francesco: “fate chiasso”. Il Santo Padre sprona gli adolescenti sul tema delle migrazioni.

