TG Veneto News. Rabbia ed emozioni ai funerali di Davide Rebellin: l’addio della famiglia. “Pedala tranquillo nella tua ultima volata”. L’accusa di Simoni: “mi vergogno di uno stato che non fa niente per fermare queste stragi”.

Zaia e l’autonomia del Veneto. Il governatore vede il traguardo sempre più vicino e lancia un portale web dedicato alla grande riforma: “vigileremo fino al suo completamento”.

2023 l’anno della Pedemontana: la più grande infrastruttura in corso di realizzazione in Italia, sarà ultimata nei prossimi mesi. A gennaio all’innesto con l’A27, a giugno il tratto fino a Montecchio.

I veneti per un giorno danno un calcio alla crisi. Per Natale c’è voglia di spendere. Nelle nostre città file davanti ai negozi delle grandi firme, ristoranti da tutto esaurito per il 25. Caccia agli ultimi regali.

Da Cortina ad Asiago, dalle Terme alle città d’arte: località turistiche verso il tutto esaurito. Alberghi e strutture ricettive tornano a numeri pre pandemia. Il turismo, prima industria del Veneto riprende a correre.

Allarme povertà: alle porte della Caritas bussano sempre più spesso famiglie di italiani che faticano ad arrivare alla fine del mese. La scelta sempre più frequente: “pagare le bollette o fare la spesa”.

A 300 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina, il vescovo di Padova guarda il Natale come occasione per la pace. Il messaggio di Monsignor Cipolla: “non dimenticate gli anziani e chi soffre”.

