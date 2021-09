TG Veneto News. Il Veneto verso l’immunità di gregge: oltre 80% della popolazione è vaccinata o prenotata. La terza dose sarà per tutti. Zaia: “siamo pronti con un milione di dosi, ma serve una pianificazione urgente da parte del governo”.

Neonato finisce in terapia intensiva a Padova: la madre non si era sottoposta al vaccino. I pediatri scendono in campo per vaccinare i minori e chiedono la collaborazione delle famiglie.

Sono incoraggianti risultati di uno studio condotto all’ospedale di Negrar sul farmaco biologico: riduce drasticamente i ricoveri in terapia intensiva e i decessi per insufficienza respiratoria grave.

Al Parco Belvedere di Calmasino posizionata una panchina rossa, simbolo della violenza contro le donne. Obiettivo ricordare Chiara: uccisa a 27 anni dal vicino di casa.

Violenza alla figlia minorenne e all’amichetta: cinquantenne del padovano arrestato. Le madri delle due bimbe sapevano delle violenze: denunciate per favoreggiamento.

La procura di Treviso ha chiesto rinvio a giudizio per l’ex amministratore delegato di Veneto Banca e altri 4 manager: sono accusati di truffa per aver ceduto azioni a un prezzo ampiamente sovrastimato.

Spettacolari immagini raccontano l’ultima impresa di Mario Vielmo, il lo scalatore Vicentino che questa estate ha conquistato il suo dodicesimo 8000, al confine tra Pakistan e Cina.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.