TG Veneto News. Il prefetto di Padova scrive ai sindaci e ordina di seguire la sentenza della Cassazione: stop al riconoscimento dei figli delle Famiglie Arcobaleno.

Mario Conte sindaco leghista di Treviso va contro il suo governo e il suo partito: “non esistono figli di serie A e di serie B”. Il primo cittadino trascrive i figli delle famiglie omogenitoriali e consegna loro la carta d’identità cartacea.

Per arginare il fenomeno del bullismo l’unica ricetta è più scuola e il Ministro dell’Istruzione Valditara da Venezia detta la linea e dice no al pugno di ferro: “se sospendiamo i bulli li perdiamo per sempre”.

Se non piove non ci resta che la danza della pioggia: il presidente Zaia torna a lanciare un forte allarme sull’emergenza siccità e insiste “dobbiamo dissalare l’acqua del mare come fanno a Dubai”.

Soffocati dalla burocrazia: i medici di famiglia appendono il camice al chiodo e proclamano 5 giorni di sciopero a cavallo delle festività pasquali. Si tratta dell’agitazione sindacale più lunga di sempre.

Trovato senza vita il pescatore di 70 anni scomparso da ieri: l’uomo annegato nelle acque del lago artificiale di Senaiga nel Bellunese.

La fanfara dei bersaglieri di Padova la più antica in Italia, torna a correre per le vie della città. Il raduno uno Triveneto a settembre per festeggiare 100 anni di storia.

