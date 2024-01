TG Veneto News. Non si placano le polemiche dopo il no sulla legge sul fine vita. Zaia deluso e sconfitto respinge le critiche e difende la sua linea: “se Salvini votava no, Stefani avrebbe votato Sì”. Proposta delle opposizioni perché sia la giunta a decidere. Il governatore non lo esclude.

Fratelli d’Italia difende “No al fine vita” e attacca il Veneto, prende in carico solo il 30% dei malati con le cure palliative. Serve fare di più. La metà dei pazienti che riesce ad avere accesso ai trattamenti è malato oncologico.

Al via ai cantieri per il tram di Padova, ma la città va in tilt: code infinite, automobilisti arrabbiati. E’ una situazione caotica che non si vedeva da tempo. L’appello del sindaco: “serve pazienza”, ma i cittadini non sembrano d’accordo.

Al via domani VicenzaOro, il quartiere fieristico blindato in vista non solo dell’arrivo degli espositori e dei clienti da tutto il mondo, ma anche per i timori delle annunciate manifestazioni contro la presenza del Padiglione di Israele.

La Fondazione Arena di Verona ricevuta in udienza dal Papa. L’emozionante incontro culminato in omaggio musicale dedicato al Santo Padre che raccomanda: “continuate quest’opera e fatelo con amore”.

Lazise senza edicole. In uno dei comuni più noti del Lago di Garda ha chiuso anche l’ultima: giornali e riviste si possono acquistare soltanto nella vicina frazione di Colà.

Svolta nella telenovela della pista da Bob di Cortina per i giochi olimpici invernali 2026. Al Ministero arriva la proposta di una impresa per realizzare l’opera. Al via l’iter per la valutazione, sarà una gara contro il tempo.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.