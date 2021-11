TG Veneto News. Oltre 1200 nuovi positivi: sale anche il numero dei ricoverati. Il Veneto rischia la zona gialla dal 29 novembre. La regione prepara la riapertura degli ospedali di comunità.

Crescono anche i focolai nelle scuole. A Mira 25 positivi alle elementari. Sono 1300 gli alunni contagiati in Regione. 1 su 2 frequenta le primarie.

Riccardo Szumski sindaco e medico di Santa Lucia di Piave radiato dall’ordine dei medici per le sue posizioni contro il vaccino. “Radiato perché curo i pazienti a casa. Per me è una medaglia”

Donna di 63 anni travolta e uccisa da un auto pirata: il dramma ieri sera nel Bellunese. Il corpo ritrovato questa mattina in un parcheggio in zona industriale. L’automobilista preso dopo ore: “ero al telefonino”.

Anziani solitudine al centro di un incontro a Padova nella giornata nazionale contro la solitudine: serve uno sforzo della società con iniziative e progetti.

A Vicenza riconoscimento assegnato dalla fondazione Irriv per la cultura medica: premiato Zaia per la gestione della pandemia secondo modelli mai sperimentati prima.

Primo evento per presentare il dossier sulla candidatura di Vicenza a capitale della cultura. Svelati alcuni dei punti del documento. Grandi mostre in Basilica percorsi per raccontare 20 grandi imprese del territorio e un progetto sul welfare culturale.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.