TG Veneto News. Drammatico scontro tra 4 auto nel vicentino: muore una ragazza di 21 anni, due feriti. Velocità e distrazione sotto accusa.

Ricerche in corso ancora da 24 ore in Trentino Alto Adige per un 24enne di Bovolone disperso da ieri. Il ragazzo si era tuffato in un fiume senza più riemergere.

Bimba di 3 anni di Montebelluna scivola e cade in un dirupo: era con i genitori in vacanza in Val di Fassa. La piccola salvata dall’erba che ha attutito la caduta.

La giunta approva il bilancio 2024 in Regione: per il tredicesimo anno non viene applicata l’addizionale IRPEF. Zaia: oltre un miliardo di euro che resta nelle tasche dei Veneti.

Offensiva di Arpa ve Veneto Agricoltura contro il granchio blu: 300 trappole posizionate in mare. Il killer dell’Adriatico portato in Regione dai pescatori.

Non si ferma l’aumento dei carburanti: gasolio da inizio mese aumenta di oltre €0,70, la benzina vola verso i €2. E’ un flop del prezzo medio regionale.

Pienone d’agosto nei campeggi di tutto il Veneto: tutto esaurito grazie soprattutto agli stranieri. E nei camping in riva al lago di Garda c’è anche il ritorno dei Francesi.

