TG Veneto News. Non conosce sosta la curva dei contagi covid. A giorni la media di 7000 nuovi casi al giorno e non accenna a diminuire. Padova senza tregua da mesi, la più colpita senza una vera spiegazione. Appello dei medici per le feste: “non abbassare la guardia”.

4 morti in poche ore sulle strade del Veneto. Ieri sera e ultime due vittime: una donna 45enne a Vicenza e un ciclista investito mortalmente a Rovigo, dopo che avevano già perso la vita una 17enne e una 24enne.

Atto vandalico sul ponte degli Alpini: ignoti hanno lasciato scritte sul monumento nazionale simbolo della città di Bassano del Grappa: caccia ai responsabili.

E’ la Pasqua della ripartenza: grandi aspettative per il lungo ponte che arriva dopo due anni di restrizioni per il covid. Riaprono le spiagge, turisti al lago e montagna e anche nelle città d’arte si va verso il tutto esaurito.

Ennesima crisi occupazionale nel Bellunese: precipita la situazione della Diab. Nel giro di pochi giorni 150 famiglie rischiano di trovarsi senza lavoro e senza stipendio.

In meno di 3 mesi ampliato e ristrutturato il pronto soccorso di Rovigo: nasce una struttura di ultima generazione. È capace di affrontare le emergenze e urgenze in tempi record.

Verona rende omaggio al re della Street Art: alla stazione Porta Nuova mostra dedicata a Bansky ed è già scoppiata la mania. Tutti in fila per un selfie.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.