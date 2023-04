TG Veneto News. Sono trascorsi 2000 giorni dal referendum sull’autonomia del Veneto. Oggi in Veneto il Ministro Calderoli a confronto con Zaia: “ora la strada è segnata. Appuntamento al 2024”.

Una folla a Palù di Zevio per l’ultimo saluto a Samuele, lo studente morto in monopattino dopo essere stato travolto da un’auto. Ieri avrebbe compiuto 16 anni.

Truffe agli anziani: i carabinieri arrestano tre persone nel giro di poche ore. 2 ultraottantenni si erano rivolti all’arma quando avevano capito di essere vittime di un raggiro.

Il crollo del ghiacciaio della Marmolada è stato causato da temperature anomale: primo studio sulle cause del disastro pubblicato dall’università di Padova. In quota c’erano quasi 11 gradi.

Nuova impennata delle bollette dopo il crollo dei primi mesi dell’anno, rincari attesi da ottobre: energia elettrica più 25%. Aumenti in doppia cifra anche per il gas.

A Porto Viro un convegno sulle trivellazioni in Adriatico: tre vescovi a confronto con scienziati ed esperti. Coro di no alla ripresa dell’estrazioni sull’Adriatico.

Roberto Mancini il protagonista a Schio. Il CT della Nazionale ha parlato agli studenti: “ragazzi, lo sport come la vita. Mai mollare”.

