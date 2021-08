TG Veneto News. Primo giorno di vaccinazione libera per gli under 25: nei centri vaccinali pochi giovani rispondono all’appello della Regione. Le Ulss costrette a ridurre orari e giorni di apertura degli hub.

Il virus non molla: quasi 800 contagi in 24 ore. 4 nuovi ricoveri nelle terapie intensive. Verona e Treviso le province più critiche. Preoccupazione in vista delle feste per Ferragosto.

Non si ferma la protesta contro il green pass: domani 11 manifestazioni in altrettante piazze Venete. E sempre domani scatteranno i controlli in borghese presso bar e ristoranti.

A Treviso migliaia in piazza a favore delle cure domiciliari: polemiche per il palco negato dal comune. Slogan e fischi contro Luca Zaia.

Dramma nel Bellunese: ex consigliere comunale a passeggio con il cane cade e precipita nel vuoto. Trovato morto dopo un volo di 200 metri. Il corpo vegliato dai soccorritori per tutta la notte.

A Isola Rizza, nella Bassa Veronese, la storia di un infermiera con la passione del canto che ha allietato le giornate degli ospiti in casa di riposo.

Questa mattina la partenza da San Pietro di Feletto della grande impresa: 5 ciclisti che arriveranno in Francia per raccogliere fondi per l’associazione Progeria di Sammy Basso.

