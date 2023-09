TG Veneto News. Finito l’assedio di Cordovado. L’ex militare di San Donà di Piave si è arreso: consegnate tutte le armi. Dopo due notti da sfollati, ritornano a casa per gli inquilini della palazzina blindata dalle forze dell’ordine.

Giovane madre di 19 anni travolta e ucciso da una moto mentre attraversa la strada in bici: salva la figlia di 3 anni trovata sotto shock sul ciglio della strada. Altri incidenti, a Segusino morta una quarantottenne di Caerano San Marco e in Trentino la vittima un motociclista 32enne di Vigasio.

Dramma a Pove del Grappa: ragazzina di 15 anni si toglie la vita. Il corpo scoperto questa mattina all’interno di un parco pubblico. La comunità sotto choc.

Maxi blitz delle forze dell’ordine a Campo Marzo a Vicenza: passate al setaccio l’area teatro di spaccio, droga, violenza e degrado. Operazione durata tutta la notte, controllate 200 persone.

Le grandi manovre verso le regionali. Zaia avverte gli alleati: rischiosa la campagna elettorale con 3 anni di anticipo. E alle critiche di Flavio Tosi sulla sanità risponde: “io faccio l’amministratore, non il politico”.

A Lentiai la chiamata del parroco Don Luca ai cittadini sul tema delle droghe e del bullismo: si è trasformata in una vera e propria assemblea di popolo. La chiesa mai così gremita.

Un pezzo di Hollywood alla Mostra del Cinema per il film dedicato ad Enzo Ferrari. Sul red carpet anche la Rossa che ha corso la Millemiglia. Sui cieli di Venezia lo spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori, omaggio alla città e al Centenario dell’Aeronautica Militare.

