L’appello del Presidente CNA Veneto, Moreno De Col

Il presidente della CNA Veneto, Moreno De Col, esprime preoccupazione riguardo al recente decreto del governo che impatta sul superbonus. Egli chiede che i cantieri già avviati possano continuare, nonostante la riduzione dei benefici fiscali previsti, e che sia consentita la cessione del credito e lo sconto in fattura. De Col sottolinea l’importanza di una gestione ordinata degli interventi e sollecita una futura riprogrammazione degli incentivi nel settore edilizio.

Le parole del Presidente CNA Veneto: “Ieri il governo ha approvato un nuovo decreto sul tema superbonus. Questo decreto, di fatto, blocca le procedure di cessione del credito e di sconto in fatture. Questa situazione può diventare molto pesante per le imprese e per le famiglie che hanno attualmente cantieri in corso.”

“Noi chiediamo, quindi, che, pur passando dal 110% che era previsto nel 2023, al 70% quest’anno e al 65% l’anno prossimo, i cantieri in corso nei fabbricati condominiali e nei fabbricati composti da più unità immobiliari, possano continuare ad essere sviluppati. Chiediamo che possa essere fatto, considerando di poter usufruire delle disposizioni di legge che consentono, appunto, la cessione del credito e lo sconto in fattura. Questo per far sì che, chi ha programmato gli interventi, possa chiuderli in maniera ordinata e cercare che il superbonus stesso si chiuda senza creare ulteriori danni.”

“Sarà poi da vedere nel prossimo futuro una riprogrammazione degli incentivi nel settore dell’edilizia, tenendo conto soprattutto della direttiva Case green e tenendo anche conto che il patrimonio edilizio italiano è molto vecchio e ha bisogno di interventi strutturali dal punto di vista sismico e dal punto di vista energetico.”

