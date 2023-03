Gianluca Forcolin è stato intervistato da Luigi Gandi a 360 gradi sul Veneto futuro e su San Donà di Piave. Dopo aver ascoltato la canzone di Povia Serenissima, l’ospite si è soffermato sui concetti di identità, storia, lingua veneta, sulle caratteristiche del popolo veneto e sui suoi valori che sono il lavoro, la serietà, il coraggio e la dedizione.

La preservazione della storia

“Noi abbiamo una storia che è da preservare, lo dobbiamo ai nostri nonni, lo dobbiamo a chi ha reso fertile questo territorio, che era palude, e lo hanno reso dal punto di vista economico così importante. Quindi il primo messaggio di riconoscenza va a loro e quindi per questo non possiamo tacere su quella che è la nostra storia.

Se uno non riconosce da dove proviene non può avere un futuro, deve partire quindi dalle scuole, dai giovani, deve partire da questo territorio che ha manufatti di bonifica che hanno un secolo e che rappresentano la crescita di questi territori. Quindi scuola, cultura, eventi, siamo aperti a tutte le innovazioni senza però dimenticare il passato.”

L’opinione di Gianluca Forcolin sulla guerra

“Assolutamente no, io sono per la mediazione sempre perchè le persone intelligenti la soluzione la trovano. Sono solo i guerrafondai e chi pensa di avere la verità in tasca che arriva a queste situazioni. Che poi mettono ovviamente sulla bilancia migliaia e migliaia di morti, ciò vuol dire lutti, lacrime e sangue ma vuol dire anche devastazione perchè provate a pensare quanti decenni ci vorranno per riportare a una pseudo normalità quei territori oggi straziati dalla guerra. Quindi una persona intelligente la soluzione la trova.”

GUARDA ANCHE: San Donà, piano strategico per il traffico: la proposta Forcolin