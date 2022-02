All’indomani della chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino, la giunta regionale del Veneto non perde tempo e accelera l’iter per mettere mano alla pista da bob di Cortina Eugenio Monti. Sigla così un accordo di programma ossia impegnandosi per iscritto a realizzare l’opera simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026

Non si tratta soltanto di un impianto sportivo dove si svolgeranno le gare delle discipline del bob, dello slittino, dello skeleton e dei giochi para olimpici. Bensì di un’opera attraverso il quale la regione intende, finite le Olimpiadi, attrarre altro turismo invernale, turistico e sportivo. Tutto questo in una montagna che purtroppo ogni anno continua a perdere residenti.

Come Cortina anche Verona si sta mobilitando dato che l’Arena ospiterà la cerimonia di chiusura dei giochi e quella di apertura delle paraolimpiadi.

Si esprime Luca Zaia, presidente del Veneto, su Verona città Olimpica

“La serata di chiusura è la serata dove passa la bandiera alla location successiva, quindi al paese che ospiterà le Olimpiadi. Quindi una serata importantissima. Ci saranno i capi di stato presenti. Quindi Verona avrà la chiusura e avrà l’apertura delle para olimpiadi, che non è proprio niente. Quindi Verona città Olimpica, dall’altro immaginate solo Cortina nelle nostre Dolomiti cosa accadrà.”