Mazzaro e la ricerca di leggerezza in un contesto internazionale preoccupante

Renzo Mazzaro, in un contesto dominato da notizie gravi e di grande impatto geopolitico, offre una boccata d’aria fresca concentrandosi sul settore agricolo e culinario. Nella sua riflessione, Mazzaro trae attenzione sugli “agrichef”, chef contadini formati in una scuola veneta, evidenziando il loro impatto crescente nei numerosi agriturismi. Mentre il mondo affronta sfide globali, Mazzaro invita a interrogarsi circa queste nuove figure che si stanno affermando in Veneto e, in generale, in tutta Italia.

“Questa settimana il Consiglio Regionale del Veneto si è occupato a lungo di una legge, che non è passata, che avrebbe dovuto regolare il suicidio medicalmente assistito. È un argomento molto serio e grave, ma anche alquanto lugubre. Questa notizia è stata ripresa dalle TV nazionali, in mezzo a tante altre notizie gravi e serie: la guerra in Palestina che non cessa, anzi si è allargata al Mar Rosso; il Pakistan che bombarda l’Iran e viceversa.”

“La guerra in Ucraina continua e in compenso il governo italiano ha approvato un bilancio per quest’anno che aumenterà le spese rispetto all’anno scorso e quindi aumenterà ancora il debito del nostro paese, che è spaventoso. In mezzo a tutte queste notizie, non certo allegre, io ho preferito tagliare l’aria e sono andato alla ricerca di una notizia leggera che riguarda la cucina.”

Una nuova figura professionale: l’agrichef

“Quante sono le trasmissioni che ci impartiscono informazioni e lezioni con gli chef più o meno blasonati sulle televisioni? Non finiscono più, da mattina a sera c’è sempre qualche chef impegnato ai fornelli. Adesso abbiamo una novità: arrivano gli “agrichef”, cioè gli chef contadini. “Agrichef” è una definizione più blasonata che comunque testimonia che questi chef contadini escono da una scuola, scuola che è nata nel Veneto e si è diffusa un po’ in tutto il territorio nazionale.”

“Queste notizie arrivano da un convegno che si è tenuto l’altro giorno a Santa Lucia di Piave. È un convegno regionale, con la partecipazione dell’assessore all’agricoltura Federico Caner, che ci informava che gli agriturismi, cioè i posti in cui lo chef contadino esercita il suo mestiere, sono in grande crescita. Sono in questo momento 26.000 circa in tutta Italia e 1.600 nel Veneto. Lo chef contadino entra in questo agriturismo e fa il suo lavoro.”

Quesiti e incertezze sul mercato dell’agriturismo

“L’agriturismo, come sappiamo, è un posto che viene preferito dai consumatori perché dovrebbe costare di meno, ma non sempre è così, e dovrebbe servire prodotti a chilometro zero, e speriamo che sia così. Sappiamo adesso da questo convegno che sono un migliaio di chef contadini in circolazione finora, che hanno questo diploma o questo marchio d’origine.

E sono in aumento gli agriturismi. Non solo nel nostro Veneto l’agriturismo è un settore che ha una crescita più spiccata di altrove. Ecco, speriamo che, con l’arrivo dell’agri chef in cucina, dell’agriturismo, non aumentino anche i prezzi dei pasti.”

