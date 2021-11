Martina Pigliapoco nominata Cavaliere al Merito della Repubblica

“I complimenti più grati e orgogliosi alla carabiniera Martina Pigliapoco, da ieri Cavaliere al Merito della Repubblica. Come ebbi a dire in occasione del suo eroico gesto lo scorso ottobre, il suo rappresenta un eccezionale esempio di coraggio, professionalità, sangue freddo. Una straordinaria capacità di interagire con chi è in pericolo. Mi congratulo con lei ancora per la nomina e rinnovo la mia ammirazione per quanto è stata in grado di fare”.

L’onorificenza conferita da Sergio Mattarella

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime le proprie congratulazioni e i complimenti per l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. Conferito a Martina Pigliapoco dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Militare dell’Arma in servizio alla stazione di San Vito di Cadore (Belluno) lo scorso 5 ottobre, al ponte di Perarolo, riuscì a far desistere una donna dall’intenzione di togliersi la vita. La delicata trattativa è durata quasi quattro ore.

I complimenti del Presidente Zaia a Martina Pigliapoco

Conclude così Zaia: “Riconoscenza e orgoglio sono i sentimenti che voglio esprimere ancora a Martina. Lei, donna e professionista dell’Arma, con il suo gesto ha dimostrato come la professionalità unite alle straordinarie doti umane siano la cifra che contraddistingue le nostre Forze dell’Ordine. A loro va sempre il mio più grato e sincero ringraziamento”.