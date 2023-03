Nella diretta odierna de “Il Fatto di Luigi Gandi” gli ospiti hanno fatto un pubblico encomio al compianto Silvano Vernizzi venuto a mancare recentemente.

Ospiti al pubblico encomio di Silvano Vernizzi

In studio erano presenti Giancarlo Galan, ex presidente regione Veneto che dopo 9 anni di silenzio ha voluto encomiare l’amico Vernizzi, Renato Chisso, già assessore della regione Veneto e Adriano Rasi Caldogno, ex segretario generale della regione Veneto. E’ stato anche mostrato un videomessaggio del Presidente Luca Zaia.

Il videomessaggio del Presidente

Le parole di Luca Zaia, presidente della regione Veneto: “Silvano Vernizzi io l’ho sempre definito un mister viabilità, con lui ho avuto un rapporto assolutamente solido, di grande collaborazione. Lui è stato il padre del Passante, ha dato avvio a quella che è stata la Pedemontana Veneta. E’ stato anche commissario nella prima fase del mio primo mandato nella Pedemontana Veneta”.

“Silvano, l’ingegner Vernizzi, era innamorato del suo lavoro. Era innamorato al punto tale che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro, un lavoro che ovviamente lascia i segni nel territorio visto e considerato che Silvano Vernizzi non è solo Passante, Pedemontana ma rappresenta un sacco di opere di messa in sicurezza”.

“Per me, ad esempio, è stato in molte occasioni soggetto portatore dei miei commissariamenti quando sono stato nominato commissario di governo per Vaia e quindi per i 100.000 ettari di bosco rasi al suolo”.

“C’erano anche un sacco di problemi di dissesto idrogeologico che ovviamente interessava la viabilità e ancora una volta Silvano si è dimostrato disponibile. E quindi con l’ingegner Vernizzi abbiamo avviato anche il recupero di quei territori e molto altro ancora”.

La grandiosità di Vernizzi

“Non basterebbe una Treccani per descrivere la sua opera, la sua attività e tutto quello che ha fatto. Non è un caso che qualche giorno fa si sia inaugurato il ponte dell’umanità. E’ in questo che il nostro Santiago De Compostela di 53 km da Valdobbiadene a Vittorio Veneto all’interno del sito patrimonio dell’umanità, le colline, il prosecco di Conegliano, Valdobbiadene e anche lì un ponte per dare compimento a questo percorso che poi io ho affidato all’ingegner Vernizzi, quindi a Veneto Strade perché fosse realizzato”.

“Devo dire che ci mancherà, ne sentiamo la mancanza. Sentiamo la mancanza non solo di un grande lavoratore ma anche di un uomo di visione, un uomo che assolutamente amava il Veneto. Aveva visione rispetto alle opere pubbliche e anche tutto quello che sarebbe stato e della viabilità in prospettiva e il tema trasportistico”.

“Io faccio veramente le mie condoglianze o meglio ancora un abbraccio alla signora alla figlia e a tutte le persone che gli han voluto bene. Silvano era amato, Silvano è stato una persona che assolutamente è stata spesso affiancata da molti amici, da persone che lo stimavano e da noi lascia ovviamente in regione Veneto, per noi veneti un grande ricordo”.

“Grazie Presidente Zaia, grazie per queste veramente accorate parole”.

