Si dice che i miracoli siano tali perché impossibili da ripetere, ma il Veneto Open dimostra ogni anno il contrario. Il prestigioso torneo di tennis WTA 125 di Gaiba, in provincia di Rovigo, è pronto a celebrare la sua terza edizione, dal 16 al 23 giugno. Questo evento straordinario, unico in Italia e uno degli otto tornei internazionali su erba naturale nel circuito maggiore femminile, è diventato un appuntamento imperdibile per le appassionate di tennis.

La nascita del Veneto Open

Il Veneto Open è nato dal sogno di un gruppo di giovani entusiasti che, dodici anni fa, hanno trasformato un campo da calcio in disuso in un’oasi per il tennis su erba. Questo piccolo comune di meno di 1.000 abitanti, il più piccolo al mondo a ospitare un evento del circuito maggiore femminile, accoglie ogni anno alcune delle migliori giocatrici del mondo, offrendo loro un’atmosfera unica e intima.

Il torneo, organizzato dal Tennis Club Gaiba, offre un montepremi di 115.000 dollari e gode del patrocinio della Regione del Veneto, che lo ha inserito tra i “Grandi eventi” del territorio. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza dello sport per i giovani e per la qualità della vita della società, oltre a promuovere il territorio del Polesine.

Le novità

Una delle novità più interessanti di questa edizione è l’istituzione del Premio Regione del Veneto, che verrà assegnato alla miglior tennista emergente. Inoltre, continua la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e con la Women’s Tennis Association (WTA). Il torneo prevede un tabellone di qualificazione con 8 giocatrici che si contenderanno gli ultimi 4 posti nel tabellone principale a 32 partecipanti. Confermato anche il tabellone di doppio, con 8 coppie in gara.

Un’altra importante novità riguarda la copertura televisiva. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale SuperTennis e sulla piattaforma digitale SuperTenniX. Inoltre, quest’anno l’ingresso al club sarà libero, permettendo agli appassionati di seguire sia gli incontri sui campi secondari sia gli allenamenti delle protagoniste.

Accessibilità ai campi

L’accesso a pagamento sarà previsto solo sul Campo Centrale, dove si terranno gli incontri principali e la finale del 23 giugno, che vedrà l’incoronazione della terza vincitrice del torneo, dopo la belga Alison Van Uytvanck (2022) e la statunitense Ashlyn Krueger (2023).

Il successo del Veneto Open è il risultato del duro lavoro di uno staff dedicato e di volontari appassionati, che ogni anno migliorano la qualità dei campi grazie anche alla collaborazione con i giardinieri di Wimbledon. Questo impegno garantisce standard sempre più elevati, fondamentali per un evento di tale importanza.

Come seguire il Veneto Open

Per chi desidera assistere agli incontri dal vivo, i biglietti per il Campo Centrale sono disponibili sulla biglietteria online Clappit, all’indirizzo venetopen.com/ticket. Gli appassionati possono anche seguire il torneo in diretta su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre, 224 di Sky) o in streaming su [Supertennis.tv](https://www.supertennis.tv/) e sulla piattaforma SuperTenniX.

Per ulteriori aggiornamenti e contenuti esclusivi, il Veneto Open può essere seguito sul sito ufficiale [venetopen.com](https://www.venetopen.com) e sui social media: Instagram (@Venetopen), Facebook (Gaibledon) e YouTube (Gaibledon).

Il Veneto Open non è solo un evento sportivo, ma una celebrazione della passione, dell’innovazione e della dedizione. Un vero miracolo del tennis su erba, capace di ripetersi ogni anno con rinnovato entusiasmo e successo.

