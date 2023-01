Lo scrittore Enrico Borgatti presenta i suoi ultimi due libri. “Un sorriso pagato a rate ed altre 21 storie” uscito nel 2021 e ” Un federale fascista senza senso dell’umorismo ed altre storie” uscito nel 2022.

Enrico Borgatti

Lo scrittore è nato a Ferrara ma, nel corso della sua vita ha vissuto a Migliarino fino ai suoi 14 anni per poi tornare nella sua città natale fino ai suoi 40 anni quando è andato a vivere a Milano. Ora da 10 anni vive in Sicilia dove ha ritrovato la sua passione per la scrittura.

Nel 1989 si è aggiudicato il “Dattero d’Oro al Salone dell’Umorismo di Bordighera” per un racconto umoristico, per poi mantenere il silenzio fino al 2021, quando ha pubblicato “Un sorriso pagato a rate ed altre 21 storie”.

Un sorriso pagato a rate ed altre 21 storie

Il primo racconto di questo libro,che poi ha dato il titolo al lavoro stesso è secondo alcuni il racconto più bello dell’autore.

Enrico Borgatti lo descrive dicendo: ” Uno che vendeva sorrisi in cambio di altri sorrisi, è una cosa particolarissima e non credo che vada spiegata come credo che nessun racconto si possa raccontare. Gli altri sono racconti che si avvicendano sia tristi che però fanno pensare e sia allegri umoristici. Amo molto l’umorismo, sono uno studioso di Achille Campanile.”

Il secondo libro dell’autore si intititola: ” Un federale fascista senza senso dell’umorismo ed altre storie” uscito nel 2022. Anche per questo lavoro il titolo è dato dal primo racconto presente nel libro.

Enrico Borgatti lo descrive così: ” E’ la storia di un federale, di quando c’era il mito dell’uomo forte che doveva essere come Mussolini che aveva una donna al giorno ma, al protagonista della storia invece la moglie gli faceva le corna cosa che a lui non interessava basta che non lo venisse a sapere il Cavaliere sua eccellenza.

Anche questo libro è piaciuto molto, è un avvicendarsi di racconti, per far sorridere e far pensare. Con questo penso di aver detto tutto e niente perchè i libri devono essere letti, non vanno spiegati.”

