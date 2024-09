Dichiarato lo stato di emergenza regionale

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale a causa degli allagamenti provocati dal maltempo che ha colpito diverse aree della regione dall’8 all’11 settembre.

Piogge intense e forti raffiche di vento hanno causato danni diffusi a infrastrutture, abitazioni e attività produttive, in particolare nelle province di Padova, Venezia e Treviso.

Tra i comuni maggiormente colpiti si segnalano Monselice ed Este, in provincia di Padova. Mentre nel veneziano i disagi maggiori si sono registrati a Salzano e nella città di Venezia stessa.

Danni diffusi nelle province

Anche la provincia di Treviso è stata fortemente colpita, con allagamenti diffusi a Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello, Volpago del Montello, Arcade e Susegana.

In queste località, i residenti hanno dovuto affrontare strade allagate, danni alle strutture e difficoltà nel normale svolgimento delle attività quotidiane.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano che il maltempo non è ancora finito: anche oggi sono state registrate piogge abbondanti accompagnate da un drastico calo delle temperature, con una diminuzione di circa 10 gradi sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia.

Nonostante manchino ancora dieci giorni all’inizio ufficiale dell’autunno, il vento forte delle ultime ore ha già portato via ogni residuo di estate.

Le previsioni meteo

Per la giornata di domani si prevede il proseguimento dei temporali, o quantomeno un cielo molto nuvoloso. Mentre il fine settimana potrebbe vedere un lieve miglioramento.

Secondo i meteorologi, il sole tornerà soltanto domenica, portando un momentaneo sollievo dopo giorni di instabilità climatica. Intanto, la protezione civile continua a monitorare la situazione, invitando i cittadini alla massima prudenza.

