“Donare per Prevenire”: 600mila cittadini sensibilizzati

Il progetto “Donare per Prevenire” ha raggiunto un notevole traguardo nel corso di nove mesi, coinvolgendo quasi 600.000 cittadini residenti in Veneto. Fondato sulla sensibilizzazione, la prevenzione e la cultura della salute, l’iniziativa si è avvalsa della pagina Facebook “Donare per Prevenire” e degli sportelli Informagiovani nei Comuni delle province venete.

Campagna sui social per la sensibilizzazione a stili di vita salutari

Da marzo a dicembre 2023, la campagna sui social ha diffuso oltre cinquanta “pillole di salute” incentrate su alimentazione sana, attività fisica e consapevolezza dei rischi legati a fumo, alcol e droghe. Dieci video formativi hanno evidenziato il valore della donazione di sangue e plasma come atto di responsabilità e generosità individuale.

Video formativi e lezioni per promuovere la generosità individuale

Tre lezioni formative a cura della psicologa Rosaria Milani hanno approfondito il concetto di donazione e prevenzione, supportando le attività trasfusionali in Veneto.

Promuovere la salute e la donazione con “Donare per Prevenire”

Dichiara l’assessore regionale alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin: «Grazie al progetto Donare per Prevenire, ideato dal Fondo Regionale Sangue coinvolgendo le associazioni del dono in Veneto, è stato possibile promuovere la tutela della salute attraverso la sensibilizzazione ai corretti comportamenti e stili di vita.

Sono stati veicolati dei significativi messaggi informativi via social e una campagna di formazione online con docenti qualificati. Questo approccio ha premiato in termini di partecipazione e, allo stesso tempo, costituisce un investimento nel lungo termine. Va a consolidare il concetto di benessere come requisito per aprirsi all’opportunità della donazione di sangue e plasma nel nostro territorio».

Collaborazione territoriale per diffondere messaggi di salute

Evidenzia Mario Conte, presidente Anci Veneto: «La collaborazione con i territori è stata una peculiarità del progetto “Donare per Prevenire”. Ha coinvolto il Veneto attraverso una diffusione capillare di messaggi di salute via social e grazie agli sportelli degli Informagiovani. Questa modalità si è rivelata la strada giusta da perseguire. Per il futuro si conferma la disponibilità da parte di Anci Veneto di una collaborazione per promuovere al meglio il dono del sangue e del plasma, coinvolgendo la cittadinanza».

L’impegno continuativo per coinvolgere la cittadinanza nella donazione di sangue e plasma

Conclude Vanda Pradal, coordinatrice del Comitato composto da Avis Veneto, Fidas Veneto, Abvs e Rds in rappresentanza di tutte le associazioni minori. «Il Fondo Regionale Sangue ci permette di collaborare con tutte le associazioni del dono promuovendo delle attività che vanno a favore della raccolta di sangue, plasma e derivati. Abbiamo lavorato fattivamente per promuovere insieme questa iniziativa che ha avuto un riscontro molto positivo per numeri e risposta del territorio.

I professionisti da noi scelti hanno veicolato con competenza e capacità, attraverso i canali social e gli Informagiovani, i messaggi di sensibilizzazione. Ci auguriamo che le tante persone raggiunte possano maturare il desiderio di diventare donatori e donatrici, concretizzando il proposito. Inoltre, ringraziamo tutte le associazioni e gli enti che hanno veicolato il messaggio di questo progetto in tutto il Veneto».

