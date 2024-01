Le parole di Roberto Marcato

L’inquinamento atmosferico, alimentato dai veicoli e dai bruciatori a gas domestici, mette in pericolo la qualità dell’aria. Per affrontare questa sfida, le Comunità energetiche rinnovabili emergono come soluzione strategica. Queste mirano a fornire energia pulita a interi complessi edilizi attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici su tettoie comuni. Il 1° febbraio, la Regione Veneto avvia il primo bando per la costituzione di tali comunità, offrendo un’opportunità senza precedenti per la regione.

Roberto Marcato: “Parte finalmente il primo bando regionale per la costituzione delle Comunità energetiche. Si tratta di un’opportunità straordinaria per il Veneto. Abbiamo bisogno di produrre energia, di produrla qui da fonti rinnovabili, per renderci sempre più autonomi rispetto al mondo. Il bando è importante perchè finanzia la costituzione di queste Comunità. Andate sul sito della Regione Veneto per trovare tutti i dettagli.”

Il primo bando regionale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

L’iniziativa della Regione Veneto per promuovere le Comunità energetiche rinnovabili rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e autosufficiente. Grazie al primo bando regionale, si offre un’opportunità senza precedenti per affrontare l’inquinamento atmosferico e promuovere fonti energetiche pulite e rinnovabili. Le parole di Roberto Marcato sottolineano l’importanza di questa iniziativa nel perseguire l’autonomia energetica locale e invitano tutti a unirsi agli sforzi per garantire un ambiente più salubre e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini del Veneto e oltre.

I dettagli

La gestione amministrativa del bando è affidata ad AVEPA, e le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dal 1° febbraio 2024 alle 17:00 del 29 febbraio 2024 tramite il sistema informativo regionale “SIU”.

