La Regione Veneto cerca manodopera tra i cinque milioni di discendenti veneti distribuiti nel mondo: è la nuova strada che l’assessore regionale ai flussi migratori Cristiano Corazzari e l’assessore alla formazione Elena Donazzan, stanno vagliando per rispondere alle crescenti esigenze di personale qualificato delle aziende Venete.

Si cerca manodopera

I due amministratori hanno incontrato un mese fa il presidente dei veneti nel mondo Aldo Rozzi Marin e giovedì 28 settembre Corazzari era presente al meeting del Coordinamento dei Giovani Veneti e Giovanili Veneti, residenti all’estero in programma a Vicenza fino a sabato 30 settembre.

Donazzan inoltre ha annunciato che sta lavorando ad un progetto per l’apertura di sportelli on-line per informare sulle richieste delle aziende. Sembra già a buon punto il reclutamento di 600 argentini per la guida dei bus, ma il salario basso potrebbe essere un ostacolo.

Il commento del Presidente Zaia

“Guidano bene, hanno modalità e regole di guida che sono quasi sovrapponibili a quelle nazionali Italiane. Davanti all’impossibilità di trovare lavoratori, bisogna comunque trovare una soluzione perché il pullman ce li abbiamo e tra l’altro abbiamo un parco macchine che più nuovo e più ammodernato d’Italia.

In un mondo globale nel momento in cui ti mancano dei lavoratori ed dev’essere assodato che nessuno è disponibile, bisogna trovare una soluzione. Anche sul fronte dei medici qualche riflessione andrebbe fatta. I lavoratori devono essere pagati di più. Dopodiché ci sarà anche qualcuno che guadagnerà più da queste risorse, cercheranno di capire come trovare una soluzione”, ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia.