I numeri del caldo da record

Caldo da record in Veneto: temperature elevate e precipitazioni ridotte nell’agosto segnalano l’urgenza di azioni contro il cambiamento climatico.

Il mese di agosto 2024 in Veneto ha segnato temperature record e un drastico calo delle precipitazioni, mettendo in evidenza l’impatto crescente del cambiamento climatico nella regione.

I dati parlano chiaro: la temperatura media è stata di 3 gradi superiore rispetto al passato, mentre le precipitazioni sono diminuite del 36% rispetto alla media degli ultimi trent’anni.

L’assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, ha sottolineato la gravità della situazione durante una recente conferenza, citando alcuni dati significativi che evidenziano segnali evidenti dei cambiamenti climatici in corso.

Le aree colpite

Le aree maggiormente colpite sono state le Prealpi, le Dolomiti e la pianura orientale, dove sono stati registrati numerosi record di temperatura. Emblematico il caso del Faloria, a Cortina d’Ampezzo, dove a 2.235 metri di altitudine si sono raggiunti i 14°C, un valore mai visto prima a tali altezze nel mese di agosto.

Un altro fenomeno preoccupante è stato l’elevato numero di notti tropicali, ben 20, durante le quali la temperatura non è mai scesa sotto i 20°C. Questo dato è ancora più impressionante se si considera che supera persino il record del 2003, anno in cui si era registrato l’agosto più caldo fino a questo momento.

Precipitazioni preoccupanti

Oltre all’aumento delle temperature, un altro aspetto che preoccupa è il cambiamento del regime delle precipitazioni. Pur non essendo diminuiti drasticamente i volumi complessivi di pioggia rispetto al passato, il modo in cui questa cade è cambiato radicalmente.

Come ha spiegato Bottacin, oggi si osservano fenomeni molto intensi e concentrati in breve tempo, spesso limitati a zone circoscritte, lasciando altre aree completamente all’asciutto. Questa nuova dinamica aumenta il rischio di alluvioni, dissesti idrogeologici e danni alle infrastrutture.

Nel mese di agosto, in Veneto sono caduti mediamente 66 mm di pioggia, rispetto ai 102 mm della media storica del periodo 1994-2023, registrando un calo del 36%. Tuttavia, le precipitazioni sono state distribuite in modo estremamente irregolare: mentre in alcune aree, come Chioggia, Rosolina, nel rodigino e Santo Stefano di Cadore, si sono registrati oltre 200 mm di pioggia, altre zone come Bardolino, Peschiera, Castelnuovo del Garda e Villafranca, nel veronese, sono rimaste quasi completamente all’asciutto.

Proposte per combattere il caldo da record

Di fronte a questi cambiamenti climatici, la Regione Veneto sta prendendo provvedimenti concreti. Bottacin ha annunciato un potenziamento del sistema previsionale e la realizzazione di opere per quasi due miliardi di euro, con ulteriori progetti in programma per un altro miliardo e mezzo.

Questi interventi puntano a ridurre al minimo i rischi per la popolazione e le infrastrutture, in risposta alle nuove dinamiche meteorologiche che espongono il territorio a fenomeni estremi sempre più frequenti.

L’assessore ha inoltre ribadito l’importanza di una pianificazione a lungo termine per garantire che il territorio sia meglio attrezzato per affrontare eventi meteorologici sempre più imprevedibili, auspicando anche un maggiore coinvolgimento delle istituzioni nazionali ed europee.

