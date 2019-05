Venezia: bilancio delle attività svolte dalla polizia ferroviaria nel periodo delle festività pasquali e dei ponti di primavera del 25 aprile e 1 maggio: oltre 3 mila identificazioni, 20 denunce e 4 arresti.

Come di consueto, anche quest’anno nel periodo delle vacanze pasquali e dei ponti di primavera sono stati predisposti dei potenziati servizi di prevenzione e repressione dei reati sui treni, nelle stazioni e negli ambiti ferroviari che ricadono sotto la giurisdizione del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Veneto.

L’attività

L’incremento del flusso turistico che si registra in questo periodo dell’anno, in particolare nelle stazioni ferroviarie di Venezia e Mestre, richiama spesso borseggiatori e persone che sono solite procacciarsi i mezzi di sostentamento rendendosi responsabili di atti di microcriminalità che rischiano di rovinare le vacanze di molti turisti. In totale sono state identificate e sottoposte a controlli 3.156 persone, 23 sono state le denunce in stato di libertà e 4 gli arresti per reati contro il patrimonio, che hanno messo fine all’illecita attività di borseggio di quattro donne a carico delle quali, benché molto giovani, sono risultati numerosi precedenti penali. 56 le sanzioni elevate di cui 46 in materia di sicurezza ferroviaria.

La prevenzione

Inoltre, dall’ inizio delle festività pasquali ad oggi sono state impiegate 532 pattuglie per servizi di prevenzione e repressione dei reati nelle stazioni, organizzati 17 servizi antiborseggio e 6 servizi specifici con impiego di unità cinofile per il controllo dei depositi bagagli e dei viaggiatori. Importante impegno sul fronte prevenzione della Polizia Ferroviaria è stata anche l’operazione denominata “Stazioni sicure”, svoltasi nella giornata di lunedì 29 aprile u.s., durante la quale sono stati attuati una serie di controlli straordinari a passeggeri, bagagli e relativi depositi, con l’utilizzo anche del metal-detector e, per quanto riguarda nello specifico la stazione di Mestre-Venezia, dell’ausilio di una Squadra cinofila antidroga.

Tale attività ha visto coinvolti complessivamente 84 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, i quali hanno svolto accurati controlli di prevenzione e contrasto alle attività illecite in 14 scali ferroviari ricadenti sotto la giurisdizione compartimentale; 24 i controlli ai bagagli depositati e 20 a quelli al seguito dei viaggiatori; 226 in totale le persone identificate e controllate.