Avis del Miranese e Admo aprono nel weekend ai donatori

26 aspiranti donatori Avis e 7 Admo: ha funzionato molto bene il primo sabato dedicato ad idoneità e tipizzazioni organizzato da Admo, da alcune delle Avis del comprensorio del miranese (Maerne, Olmo, Scorzè, Spinea, Robegano) e dall’Avis di Mestre. Pensata per avvicinare i donatori in modo più semplice nei momenti liberi del weekend l’apertura di questi due giorni porta nuova linfa alle donazioni in tempi di Coronavirus.

Avis

«La giornata è andata molto bene tant’è che penso che la ripeteremo- dice Gianna Moras vicepresidente di Avis Maerne e vicepresidente di Avis provinciale – le persone hanno seguito rigidamente i protocolli sanitari per il Covid19. Tutti avevano mascherina, guanti e il gel igienizzante era in ogni stanza. Abbiamo accolto le persone in due fasi diverse, una alle 8 e una alle 10. Domani lo rifaremo».

L’apertura del weekend è stata organizzata infatti anche per domenica 10 maggio (quella delle domeniche, però, è un’apertura ricorrente che viene fatta ogni mese), sempre nella sede dell’Avis di Maerne Olmo, il centro civico di via Damiano Chiesa 9 a Olmo di Martellago. «Attendiamo secondo la lista 42 donatori e 16 idoneità – spiega Moras – se qualcuno vorrà aggiungersi all’ultimo momento sarà il benvenuto ma dovrà attendere».

Donazioni di sangue

«In un periodo in cui la quasi totalità delle attività esterne di Admo è bloccata siamo molto felici di poter organizzare queste mattinate di visite di idoneità ed eventuali tipizzazioni Admo con i fondi di un bando di progetto Admo con la Regione Veneto – dice Manuela Fossa, presidente di Admo Venezia – è un’occasione per poter fare promozione in sicurezza e continuare a mantenere un flusso costante di iscrizioni al registro».