Noi tutti dobbiamo agli anziani attenzioni e cure, poiché sono i nostri genitori, sono la nostra storia, a loro dobbiamo rispetto, e tutti gli sforzi necessari per evitare che rimangano soli. Come ci dice Sarah Tommasi ad Obiettivo Salute, che si è occupata per tutta la vita degli anziani, è giusto tutelarli nel migliore dei modi. Dobbiamo evitare il più possibile i ricoveri, per loro l’ospedalizzazione rappresenta un rischio di contrarre il virus Covid-19.

Anziani, cura e attenzione

Il piano socio-sanitario della Regione Veneto è molto forte. Si estende soprattutto a livello territoriale, e ha la possibilità di essere sviluppato ancora, per assicurare a tutti i servizi disponibili.

Ai famigliari si consiglia di far sentire il più possibile la loro vicinanza, al di là della distanza fisica reale. E’ un periodo di grande difficoltà, caratterizzato dal distanziamento sociale e famigliare, rendendo una sofferenza a questa fascia di età così fragile.

Si è figli e si ha il dovere di accudire i propri genitori, come loro hanno fatto con noi. Se dovesse sorgere la necessità di attivare un servizio, non si deve cedere ai sensi di colpa, ma bisogna comprendere che si tratta di un modo per farsi aiutare, allo scopo di dare benessere e giuste cure alla persona amata.