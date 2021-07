Allerta meteo Veneto: attesi temporali di forte intensità - TeleVenezia

Allerta meteo in Veneto: alla luce degli aggiornamenti meteo previsti per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica. Inoltre c’è lo stato di pre-allarme in quasi tutti i bacini idrografici del Veneto, valido fino alla mezzanotte di oggi con l’attesa di forti temporali.

Allerta meteo in Veneto

Le previsioni indicano per il pomeriggio-sera di giovedì 8 marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi. A tratti anche diffusi ed organizzati, specie dal tardo pomeriggio su zone montane/pedemontane e pianura centro-nord.

Saranno probabili locali fenomeni intensi: forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate anche forti. Intensi anche i quantitativi di pioggia localmente consistenti. Dalla tarda serata, a partire da ovest, fenomeni in progressivo esaurimento.

Rischio di fenomeni franosi e colate rapide

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore.

Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide. Specie nelle zone di allertamento dei bacini idrografici di Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessin.

Gli effetti dei temporali

Si segnala il possibile perdurare di effetti al suolo nelle prime ore di venerdì 9 luglio successivamente all’esaurimento del fenomeno temporalesco in atto. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.