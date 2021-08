TG Veneto News. Migliaia di vaccini attendono i veneti: allarme del presidente Zaia che registra un netto calo di prenotazioni e invita tutti ad approfittare degli spazi liberi. Poi il monito: chi lavora a scuola deve immunizzarsi.

Piano della Regione per isolare le varianti. Davanti al caso di un positivo contact tracing in tutto il condominio tra i vicini di casa per cercare di convincere eventuali non vaccinati.

Sarà l’esame autoptico a fare piena luce sulla misteriosa morte di un trentenne di Asiago trovato senza vita nel letto, dalla mamma. 10 ore prima aveva fatto il vaccino. La famiglia chiede verità.

Lotta alle bufale su internet: Ulss di Verona sposa la linea dura e sporge denuncia contro ignoti. Smentita la veridicità di un messaggio vocale diventato virale, in cui un infermiere dell’Ulss 9 mette in guardia sui vaccini.

Il maltempo non concede tregua: danni ingenti nel Bellunese sferzato dal vento e grandine. In tutto il Veneto il settore dell’agricoltura è piegato. C’è chi ha perso il 100% del raccolto.

Treni deviati e un intero quartiere isolato: giornata di passione ieri per Verona: chi ha subito disagi per il disinnesco di una bomba risalente alla seconda guerra mondiale. La fase finale oggi a mezzogiorno.

Oli ori di Jacobs e Tamperi nascono a Padova: l’emozione del direttore tecnico del centro delle Fiamme Oro dove si preparano gli amici campioni. Il racconto dei giorni difficili della preparazione fino al incontenibile gioia per una vittoria che è già nella storia.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.