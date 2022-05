TG Veneto News. Partita la stagione balneare con prenotazioni e presente senza precedenti, ma è caccia ai lavoratori stagionali: ne manca il 20%, non si trovano camerieri, cuochi, baristi. A rischio i servizi ai turisti.

Il caso delle dimissioni di massa dal lavoro: in Veneto per la prima volta c’è più offerta che domanda. I giovani possono scegliere tra più occupazioni. In 4 mesi in 66mila si sono licenziati.

La difficile situazione internazionale si ripercuote sulla spesa di tutti i giorni: si impennano i prezzi di mais e grano e anche se l’Italia non dipende dalle importazioni dall’Ucraina, l’effetto speculativo pesa parecchio e mette a rischio le nostre dop dall’Asiago al Prosecco.

Scatta nuovamente la corsa al distributore con i prezzi più bassi, mentre si registra una nuova impennata dei costi dei carburanti. Cambiano anche le abitudini: nessuno fa più il pieno.

Incidente nel tratto Vicentino di A4: furgone finisce fuoristrada e si capovolge. quattro operai feriti, traffico in tilt tra Vicenza e Grisignano.

Il preside di una scuola Vicentina vieta pantaloni corti e canotta, gli studenti insorgono: oggi organizzato un flash mob. I ragazzi si sono presentati a scuola in costume da bagno.

Gli alpini al lavoro per ripulire il Campo Marzo a Vicenza: l’impegno a favore della città. La migliore risposta dopo la settimana di polemiche seguite all’adunata nazionale e alle accuse di molestie.

