I diritti delle persone con disabilità

Disabilità e diritti in Veneto: il 6 dicembre gli Stati Generali di Anffas a Mestre.

Il 6 dicembre 2024 si terranno a Mestre, presso l’Auditorium Cesare De Michelis del Museo M9, gli Stati Generali sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo organizzati da Anffas Veneto in collaborazione con Anffas Nazionale.

L’evento, dalle 9:00 alle 17:20, si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre) ed è patrocinato da Regione Veneto, ULSS3 Serenissima, Anci Veneto e Comune di Venezia.

Approfondimenti

Questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per analizzare il quadro attuale dei diritti in Veneto. Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas, ha sottolineato l’importanza di “fornire una panoramica chiara e approfondita sulla situazione regionale, con proposte di soluzioni e buone prassi per migliorare il contesto attuale”.

Tra i momenti salienti, la presentazione di uno studio sulla percezione della disabilità in Veneto. Ma anche il confronto con esperti, autorità istituzionali e rappresentanti delle famiglie. Tavole rotonde tematiche affronteranno argomenti fondamentali come inclusione scolastica, inserimento lavorativo, vita indipendente e servizi sociosanitari.

L’intervento del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, aprirà una giornata che prevede contributi di figure chiave, come l’avvocato Alessia Maria Gatto sul quadro giuridico dei diritti delle persone con disabilità e Pierangelo Spano sulla programmazione regionale.

Verso un futuro inclusivo

L’incontro si chiuderà con una riflessione sui paradigmi inclusivi e il diritto di autodeterminazione, ribadendo il principio “Nulla su di noi senza di noi”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 1° dicembre per partecipare sia in presenza sia online. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.anffas.net.

Questo evento segna un passo importante verso un Veneto più inclusivo e attento ai diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

GUARDA ANCHE: Dolo, quando una manovra salva la vita