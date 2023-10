Si è parlato di idrogeno oggi nel capannone petrolchimico di Marghera appena ristrutturato.

A Trevignano invece, nella marca trevigiana veniva inaugurato un impianto in grado di produrre biometano con l’umido conferito attraverso la raccolta differenziata. Questo dalla società Contarina, mettendo un altro mattoncino nel processo di riduzione del gas serra nella regione. Un investimento di 20 milioni di cui 19 dati dal PNRR con cui, ha detto Zaia: “si è compiuta una vera innovazione”.

A Marghera intanto è stato annunciato un nuovo piano energetico regionale entro fine anno. L’assessore allo Sviluppo Economico all’Energia Roberto Marcato, a margine dei lavori di un convegno dedicato al futuro dell’idrogeno, ha spiegato che soltanto fotovoltaico e idrogeno sono fonti di energia ancora da sviluppare.

Il commento dell’assessore regionale

Roberto Marcato: “il quadro regionale è il seguente: l’eolico non possiamo sfruttarlo perchè non abbiamo ventilazione, l’idroelettrico è stato sfruttato tutto in questi anni, abbiamo fatto tutti i salti possibili e immaginabili. L’idroelettrico è una risorsa su cui non possiamo ulteriormente puntare. Il fotovoltaico è assolutamente interessante e su questo stiamo lavorando, assieme a tutti i limiti di una capacità ridotta rispetto alle esigenze.

Quindi noi adesso stiamo puntando sull’idrogeno, ovviamente fotovoltaico e biogas. L’idrogeno diventa la traiettoria più interessante su cui fare investimenti e programmazione. Il nostro piano regionale energetico terrà conto esattamente di questo.

Oggi abbiamo visto che c’è una realtà produttiva davvero interessante. Se uniamo ciò, alle capacità di ricerca che hanno, non solo le nostre aziende, ma anche le università, il Veneto si candida ad essere la capitale nazionale dell’idrogeno.”

Veneto capitale dell’idrogeno

L’ambizione è che il Veneto diventi il centro di produzione di idrogeno più importante d’Italia. Ambizione accarezzata dalla Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, che ha organizzato il convegno sulle prospettive di sviluppo della filiera.

Marcato ha colto occasione della giornata, a cui ha partecipato anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, per annunciare oltre al nuovo piano energetico, anche l’apertura di due bandi. Uno di 5 Milioni, e uno di 25 Milioni di euro, per sostenere le nostre imprese in ottica di transizione energetica.

