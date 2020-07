TG Veneto News. Veneto, Friuli, Emilia siglano il patto dell’Adriatico e avviano una massiccia campagna promozionale per convincere tedeschi e austriaci a tornare in vacanza, nelle nostre spiagge. Intanto scoppia la polemica sul video contro il nord dei sindaci della Calabria.

Aumentano ancora i positivi in Veneto: gli ultimi focolai tra Vicenza, Padova e Verona. Il monito dei medici: siamo preparati, ma se non rispettiamo le regole torneremo a rinchiuderci in casa.

Il Trevigiano colpito da due gravi tragedie: a Maser i funerali della quattordicenne Vittoria De Paoli morta nel tragico incidente in sella allo scooter dell’amico, mentre in vacanza Forlì ha perso la vita la 22enne Luna Fiorio.

Chiuso dai carabinieri un bar di Tezze sul Brenta: è diventato Piazza per lo spaccio di stupefacenti. Droga e caffè per i clienti: tre arresti.

Luca De Carlo esce dal Parlamento: il deputato Bellunese di Fratelli d’Italia perde Il seggio per un ricorso a due anni e mezzo dalle elezioni.

Si allunga l’ombra del commissariamento dell’autorità portuale di Venezia: fratture nel cda per i bilanci. Il caso arriva a Roma in ballo 22mila posti di lavoro.

A Verona trasporto locale in crisi: cittadini sembrano non fidarsi dei mezzi pubblici che girano mezzi vuoti, nonostante non ci sia più l’obbligo del distanziamento.

Con €3 ne vince 200mila: è successo in una ricevitoria Villafontana, nella Bassa Veronese. Il vincitore è un operaio della zona che causa covid-19 da è in cassa integrazione.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.