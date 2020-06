Pronta una serie di francobolli per celebrare i Queen

E’ in arrivo una serie di francobolli dedicata ai Queen, una delle più importanti e amate band inglesi, ancora in attività nonostante la morte – quasi 30 anni fa – del leader carismatico Freddy Mercury, grazie alla caparbietà di Roger Taylor e Brian May, la cui aurea è aumentata grazie a “Bohemian Rhapsody”, il biopic del 2018 che ha ottenuto incassi da record e una miriade di premi, compresi quatto Oscar. La band, prossima a festeggiare i 50 anni di attività, è la terza che può vantare il prestigioso riconoscimento, dopo i Beatles nel 2007 e i Pink Floyd nel 2016.

Disponibili dal 9 luglio al prezzo di 16 sterline (18 €)

A prendere l’iniziativa è stata la Royal Mail, la più importante azienda postale britannica, che ha voluto dedicare a «uno dei gruppi più influenti e di successo di tutti i tempi, con oltre 300 milioni di vendite discografiche in cinque decenni» 13 francobolli speciali in cui sono rappresentate alcune delle copertine più popolari dei Queen oltre a una selezione di immagini di avvenimenti live che li ha visti protagonisti negli anni. Il set completo sarà disponibile dal prossimo 9 luglio per l’acquisto in tutto il mondo in uno speciale pacchetto dal costo di 16 sterline (18 € circa).

Roger Taylor e Brian May si sono detti «riconoscenti»

Roger Taylor si è detto onorato («Siamo molto riconoscenti»), più loquace Brian May: «È difficile esprimere a parole ciò che sento guardando questi splendidi francobolli. Da quando 50 anni fa abbiamo iniziato la nostra avventura come quattro ragazzi, le nostre vite sono state dedicate a realizzare il nostro sogno impossibile. A volte è strano svegliarsi e renderci conto della posizione in cui siamo ora, siamo diventati un’istituzione nazionale! E niente lo dimostra più di questo incredibile tributo ricevuto da Royal Mail. So solo che provo un desiderio fortissimo di avere uno di questi set!».