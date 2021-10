Sanremo Giovani 2022: 711 giovani vogliono partecipare

Per Sanremo Giovani 2022 sono arrivate oltre 700 domande di partecipazione. Infatti, 649 sono le richieste mandate da cantanti solisti (270 donne e 379 uomini), mentre 62 sono i gruppi che si sono candidati.

La provenienza dei cantanti

A guidare la classifica delle regioni di provenienza degli Artisti giovani è il Lazio, con 119 richieste di partecipazione e poi segue la Lombardia con 104. Se si considerano invece le tre macro-aree della penisola, è il Sud ad avere il numero più alto di iscrizioni, 242 richieste, mentre dal Nord sono circa 229 e dal Centro 209. Infine, sono solamente 31 le domande provenienti dall’estero e arrivate alla Commissione musicale e ad Amadeus.

Sanremo Giovani 2022: l’auspicio di Amadeus

Amadeus afferma che “E’ un nuovo inizio e a tutte le ragazze, i ragazzi e ai gruppi musicali che si sono iscritti a Sanremo Giovani. A loro vanno il mio in bocca al lupo e un grazie speciale, per il doppio impegno che si sono assunti, ovvero quello di preparare un brano inedito per ‘Sanremo Giovani’ e un altro con il quale sognare il palco del Festival.

Inoltre, lo stesso Amadeus aggiunge: “Ora, come in passato, sarà un’impresa affascinante selezionare i brani più belli: il cammino verso il Teatro Ariston è iniziato. D’ora in poi saranno musica e testi a riempire le nostre giornate lavorative”.

Infine, anche quest’anno sarà per il conduttore «Una bella sfida e anche un privilegio scoprire e scovare degli artisti emergenti da lanciare e valorizzare nella diretta su Rai Uno di dicembre. La musica italiana vive un momento di grande vitalità e come sempre la Rai è dalla parte degli artisti e dei giovani».

Le audizioni per Sanremo Giovani 2022

Le audizioni dal vivo si terranno l’8 novembre nella sede di Rai Radio, in Via Asiago. I 30 candidati selezionati si esibiranno di fronte alla Commissione Artistica che valuterà. A questi si aggiungerà anche il vincitore del Festival di Castrocaro, Simo Veludo.

Una volta finite le audizioni, saranno scelti 8 tra gruppi e artisti a cui si aggiungeranno in altri 4 provenienti da Area Sanremo.

In questa fase saranno selezionati 8 dei 12 finalisti di Sanremo Giovani. Gli altri 4 artisti che andranno si uniranno alla finalissima di dicembre saranno ,invece, scelti, sempre dalla Commissione musicale, tra i vincitori del contest Area Sanremo.

Come mandare la candidatura ad Area Sanremo

È possibile iscriversi ad Area Sanremo chi ha tra i 16 anni e i 30 non ancora compiuti al 1° gennaio 2022, in qualità di singolo, duo o gruppo.

Questa è l’ultima settimana per mandare la propria candidatura all’edizione 2022, l’unico che dà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di “Sanremo Giovani”. La finale è prevista per il 15 dicembre in diretta su Rai 1. Per iscriversi, bisogna scaricare il bando ufficiale dal sito www.area-sanremo.it, compilare la domanda di iscrizione online e inviare il materiale richiesto entro il 21 ottobre.