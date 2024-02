Dopo Sanremo 2024: classifiche globali e nazionali

“La noia” di Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo 2024. Tuttavia, dopo l’evento, le classifiche delle canzoni più ascoltate in streaming nel mondo rivelano altre hit. Di seguito la graduatoria delle tracce più popolari in streaming a livello globale e nazionale dopo Sanremo 2024.

Il dominio globale della musica italiana: classifica Top Songs Debut Global

La classifica Top Songs Debut Global premia le tracce più ascoltate nel mondo, escludendo gli Stati Uniti, nelle prime 72 ore dal loro rilascio. Al secondo posto troviamo Mahmood con “Tuta gold”, seguito al terzo posto da Geolier con “I p’te tu p’me”. Annalisa si posiziona al quinto posto, seguita da Angelina Mango al sesto, Irama al settimo, Ghali all’ottavo e Gazzelle al decimo.

Classifica di Spotify Top 50 Italia dopo Sanremo 2024: al primo posto”Tuta gold” di Mahmood

Esaminando la classifica Top 50 Italia di Spotify, si osserva un cambiamento significativo nei risultati. “Tuta gold” di Mahmood conquista il primo posto come brano più ascoltato in streaming in Italia dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2024, nonostante sia arrivato sesto nella classifica finale del Festival.

Al secondo posto troviamo “I p’me tu p’te” di Geolier, già secondo nella classifica finale di Sanremo 2024.

“Sinceramente” di Annalisa si piazza al terzo posto, mantenendo la stessa posizione ottenuta nella competizione musicale italiana.

Altri successi includono “Casa mia” di Ghali al quarto posto, seguita da “La noia” di Angelina Mango al quinto. “Tu no” di Irama si colloca al sesto posto, seguito da “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors al settimo. “Tutto qui” di Gazzelle si posiziona all’ottavo posto, seguito da “Vai” di Alfa al nono e “Click Boom” di Rose Villain al decimo.