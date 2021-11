Elodie e Davide Rossi: nuova coppia? - Radio Venezia

Elodie è stata paparazzata a scambiarsi un appassionato bacio con Davide Rossi. Dopo giorni di rumors, è arrivata la conferma: con Marracash, è finita. La cantante 31enne è stata legata con il rapper 42enne dal 2019 al 2021.

Elodie e Davide

Elodie ha trovato in Davide l’uomo giusto, quello in grado di farle battere nuovamente il cuore dopo la fine delle precedenti relazioni amorose. Lui ha 39 anni, è un ex modello ed è il marketing manager di Armani. I due sono stati paparazzati insieme poche sere fa, dopo un lungo weekend trascorso insieme. La coppia è uscita dalla casa a Milano, dove si è trasferita recentemente trasferita la cantante. Sono saliti in auto e si sono diretti all’aeroporto di Linate. Elodie è partita per la Puglia, dove girerà un film.

La nuova carriera da attrice

La ragazza debutterà come attrice in “Ti mangio il cuore” diretto da Pippo Mezzapesa che l’ha voluta come protagonista.

Ora Elodie e Davide si “separeranno” momentaneamente per gli impegni cinematografici della cantante. Vedremo se questa lontananza farà capire loro di essere una coppia forte.