Vasco torna nei cinema e negli stadi

Dopo due anni senza live a causa del Covid, Vasco Rossi ha cominciato la stagione dei grandi eventi 2022 con il tour, ribattezzato “della rinascita e dei record”. Numeri davvero da record, con 701.000 spettatori nel giro di 11 date con punte massime di 140.000 spettatori a Roma Circo Massimo, 120.000 spettatori a Trento alla Trentino Music Arena e 86.000 a Imola autodromo Enzo e Dino Ferrari.

E’ già pronto a ripartire

Dopo aver guadagnato il primo posto per il maggior numero di spettatori ottenuto ai suoi concerti quest’anno, sui social il cantautore ha scritto il seguente post: “Se non ci sarà la fine del mondo, di sicuro ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi”. Il pubblico non ha tardato a richiedere freneticamente le date del Vasco Live Tour 2023. L’appuntamento è quindi per giugno prossimo, quando gli stadi saranno liberi di ospitare un altro tour da record.

Vasco Live Roma Circo Massimo al cinema

Per ingannare l’attesa, Vasco Live Roma Circo Massimo esce in anteprima solo al cinema in tre giorni esclusivi: il 14, 15 e 16 novembre. Il film del concerto è stato girato in diretta da Pepsy Romanoff e uscirà anche in Blu-ray e DVD, preordinabili dal 14 ottobre. Il 21 ottobre, inoltre, esce “Patto con riscatto”, una satira rock inclusa nell’album “Siamo qui” che arriva dopo le hit “La pioggia alla domenica” e “L’amore l’amore”.

