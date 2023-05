I Negramaro compiono 20 anni, al via un tour - Radio Venezia

Sono venti gli anni di canzoni, successi e vita che i Negramaro si trovano a poter festeggiare. Un traguardo importantissimo che il gruppo musicale pop rock italiano non poteva che celebrare se non nella sua terra d’origine, il Salento e quindi la Puglia.

Il concerto evento dei Negramaro

«N20 Back Home» andrà in scena il 12 agosto all’aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce), situato fra Brindisi e Leuca, a pochi chilometri da dove gli artisti sono cresciuti e si sono conosciuti. Sarà un ‘ritorno a casa’ per la band salentina (Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo) che il 21 marzo del 2003 pubblicava l’album ‘Negramaro’, il nome di un vitigno della loro terra d’origine, ora divenuto sinonimo di un gruppo italiano più ascoltato e amato di sempre.

Il 12 agosto però a Lecce a far compagnia ai Negramaro ci saranno Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello. Spazio anche ai giovani. Nel corso della giornata, sul palco di Lecce saliranno anche quattro nuovi artisti: Assurditè, Asteria, Camilla Magli e i piazzabologna, tutti tra i selezionati da Radar di Spotify, un programma nato per supportare e far scoprire i talenti emergenti.

Le date del N20 TUOR

«N20 Back Home» si aggiunge alle celebrazioni del ventennale della band e alle date già annunciate di ‘N20 TOUR’. l’amore per i teatri in pietra che già erano divenuti palchi dello scorso tour 2022 ha segnato profondamente il gruppo che sceglie di nuovo quelle stesse atmosfere.

Si parte da Roma, il 13, 14 e 16 giugno 2023 alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all’Arena di Verona. Sempre per festeggiare il ventennale, Sugar pubblicherà in edizione limitata tutta la discografia dei Negramaro, e i vinili conterranno un estratto del testo di un loro brano: unendo le frasi si comporrà una poesia.