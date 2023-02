Carlo III: scarseggiano gli artisti per l’incoronazione!

Tempi duri per re Carlo III, che ha aspettato per una vita di essere promosso dal ruolo di principe di Galles a sovrano del Commonwealth, e ora che sta finalmente per essere incoronato farebbe fatica a trovare popstar disponibili a esibirsi in occasione della solenne cerimonia, nonostante siano stati presi in considerazione «gli artisti più popolari al mondo negli ultimi 30 anni». Secondo l’edizione americana di Marie Claire, che riporta alcune rivelazioni di uno degli organizzatori dell’evento: «Il re ha suggerito alcuni nomi che avrebbe voluto avere e ci teneva molto che Ed Sheeran e Adele fossero tra questi», ma a quanto pare, entrambi avrebbero declinato l’offerta.

Ed Sheeran e Adele non si esibiranno all’incoronazione di re Carlo III

Ed Sheeran avrebbe fatto presente che il giorno dell’incoronazione, il 6 maggio, sarà impegnato in un concerto in Texas, cosa che renderebbe molto complicata la sua presenza a Londra, mentre Adele – sempre con riferimento alla fonte del magazine statunitense – avrebbe rifiutato «senza dare alcuna spiegazione», oltretutto non avendo alcun evento in calendario dopo il 25 marzo.

No anche da Elton John, Harry Styles, Robbie Williams e dalle Spice Girls

Pei i tabloid inglesi, la lista dei musicisti che avrebbero detto no all’invito di Carlo III sarebbe ben più lunga: Il Sun aggiunge Elton John (anche lui in tour, con una data il giorno prima), Harry Styles, «a cui mancherebbero dei musicisti chiave del tour», Robbie Williams e le Spice Girls, che non avrebbero abbastanza tempo per preparare la reunion. Del resto, anche la pecora nera, il principe Harry, e la moglie Meghan Markle non hanno ancora confermato, né smentito, un intervento allo storico appuntamento.

Non tutti hanno però hanno rifiutato il contributo allo show in omaggio a re Carlo III, che si terrà al castello di Windsor il 6 maggio (in diretta sulla BBC), in cartellone figurerebbero, finora: i Take That (senza Robbie), le sorelle Minogue (Kylie e Dannii), Andrew Lloyd Webber e Lionel Richie.

Leggi anche: https://www.veneziaradiotv.it/blog/shakira-unaltra-canzone-contro-lex-gerard-pique/