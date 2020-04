Oroscopo del 23 aprile 2020: previsioni segno per segno

L’oroscopo del 23 aprile 2020: ecco tutte le previsioni astrali per i 12 segni dello zodiaco in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto.

Oroscopo del 23 aprile 2020 segno per segno

Ariete: Avete parecchi sogni nel cassetto, ma realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta, anche tenendo conto dell’investimento richiesto. In materia d’affari, oggi siete a cavallo. Nonostante spendiate a piene mani, l’economia regge bene.

Toro: Bella la Luna congiunta al Sole e a Urano, che assicura una tenuta emotiva impeccabile di fronte a Saturno, che dall’alto vi sorveglia con occhio severo. Il difficile per voi, conservatori nel DNA, sta nell’accogliere abitudini nuove. Ma ce la potete fare…

Gemelli: Tante belle opportunità da cogliere. Peccato che sonnecchiate senza alcuna voglia di agire e preferiate restare nel mondo onirico. Il capo vi lancia delle occhiatacce per richiamarvi al dovere, ma c’è poco da fare: quando non gira, non gira.

Cancro: Tutto fila perfettamente liscio. Un mix di creatività, senso pratico e disponibilità verso gli altri vi rende il carro trainante di tutto lo staff. Con il partner e i figli l’accordo è perfetto, sereni e sorridenti siete l’immagine della famiglia ideale!

Leone: Contrariati dal trio Sole, Luna e Urano, apparite incerti sul da farsi. Provate a parlarne con l’amato bene, ma le risposte risultano insoddisfacenti. Ciò che scambiate per disinteresse dei vostri cari può essere invece la scelta precisa di non intromettersi.

Vergine: Con il supporto del Sole e di Urano, la Luna esercita un’azione distensiva sul vostro umore. Ideale per un acquisto immobiliare, un affare ben condotto. Se un problema di coppia vi preoccupa, parlatene davanti a una cenetta gustosa preparata con le vostre mani.

Bilancia: Giovedì senza infamia e senza lode, di relativa monotonia, ad eccezione di una buona notizia riguardo a una controversia su un rimborso o al mutuo della casa. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma il dialogo agisce efficacemente da collante.

Scorpione: Sfacciatamente contrari, il Sole, la Luna e Urano fanno registrare perturbazioni in casa. Di qualunque cosa gli altri vi accusino, apparite stranamente disarmati. Delusi da un collega, che in un contenzioso con il capo vi ignora e non si schiera dalla vostra parte.

Sagittario: Vi sentite tranquilli: occuparvi delle pulizie, del giardino o dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato vi infonde calma e vi dà benessere. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma il dialogo riesce ad agire efficacemente da collante.

Capricorno: Positivi consolidamenti professionali. Rassicurati da una stabile situazione finanziaria, potete permettervi di essere ottimisti sui nuovi propositi. Le finanze vi preoccupano un po’, soprattutto perché avete dovuto affrontare varie spese non preventivate.

Acquario: Rendimento al ribasso rispetto ai vostri standard. Oggi la testa se ne va a spasso fra i ricordi, rivanga questioni del passato rendendovi distratti. Piccole difficoltà domestiche da affrontare con la vostra insofferenza, che complica di certo la situazione.

Pesci: La Luna, armonica a Sole e Urano, come soffio di vento spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente e la serenità un traguardo realizzabile. Un amico regala saggi consigli di cui far tesoro. Progetti costruttivi per chi intende metter su famiglia.