Oroscopo del 22 gennaio 2020: previsioni segno per segno

L’oroscopo del 22 gennaio 2020: ecco tutte le previsioni astrali per i 12 segni dello zodiaco in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto.

Oroscopo del 22 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: Marte propizio dal segno del Sagittario vi regala una carica dirompente che vi varrà consensi e buone intese in società. Sfruttatela al meglio. Giove contro segnala spese obbligate, causa di qualche preoccupazione. Disordini nel bilancio familiare.

Toro: La Luna in Capricorno in trigono a Urano offrirà ottime prospettive, soprattutto a coloro che lavorano nel settore delle tecnologie d’avanguardia. Se state cercando un impiego, è possibile, grazie a Giove amico, che siano in arrivo ottime proposte.

Gemelli: Sappiate riconoscere i segnali dello stress. Rinunciate a un’uscita o a un viaggio non necessari, quando è il momento: un po’ di riposo non può che farvi bene. Escogitate modi per vivere meglio il tempo libero, frequentando in particolare gente di spessore.

Cancro: Per merito delle novità stimolanti che vi procura Urano sorridente nel Toro, in ambito lavorativo scoprirete e percorrerete altri orizzonti e tragitti. Siate disponibili con il partner. A volte basta un solo gesto, una parola gentile, per ristabilire l’intesa.

Leone: Marte amico vi assiste nella proficua gestione del denaro, ma vista l’ostilità di Urano, mantenete regolarità e costanza nel perseguire i progetti. Potreste essere distratti e dispersivi, e le attività intellettuali e lo studio forse ne faranno le spese.

Vergine: Con l’ausilio di Urano e Plutone, una persona misteriosa potrebbe far breccia nel vostro cuore. Vi sedurrà, suscitando in voi il gusto per l’avventura. Creativi e alla ricerca di qualche novità, scoprirete quello che vi sarà più utile per attività bellissime.

Bilancia: Maretta in famiglia per la condizione economica instabile? Affrontate la questione e studiate insieme le soluzioni migliori per trovare un accordo. Riuscirete a risolvere i problemi finanziari e non vi farete travolgere dalla frenesia dello shopping.

Scorpione: Potendo contare su Luna e Venere favorevoli, date un tocco di originalità all’abbigliamento. Scegliete i colori giusti per vivere in armonia la stagione invernale. Se un tenero sentimento dovesse nascere sul posto di lavoro, proteggetelo da sguardi indiscreti.

Sagittario: Vi accorgerete di avere vicino qualcuno che non solo la pensa come voi, ma che è anche disposto ad appoggiarvi in qualsiasi scelta operata. Marte nel segno vi regala concretezza ed energia per dedicarvi agli impegni quotidiani e agli extra.

Capricorno: Avendo la Luna in trigono a Urano, il livello di prestazioni professionali continuerà ad essere anche oggi molto alto per qualità, originalità e accuratezza. Vi potete finalmente concedere, anche senza esagerare, un piacevole sfizio, finora solo sognato.

Acquario: La benevolenza e l’assenso di Marte vi renderà promotori di piacevoli iniziative, anche sportive, che coloreranno il vostro mondo di tinte vivaci. Evitate le persone troppo seriose e noiose per circondarvi invece solo di gente estroversa e frizzante.

Pesci: Fermatevi ad ascoltare un amico. Aiutatelo, con un parere e la vostra solidarietà, ad affrontare e superare la situazione spinosa che sta vivendo. È giunto il momento di giocare con abilità le carte che avete in mano. I vostri sogni sono realizzabili.