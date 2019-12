Solidarietà, sport e salute. Successo per le quattro tappe dell’ottobre scorso di “Zelarino in cammino”: le camminate solidali nell’ambito di “Ottobre rosa”, il mese della prevenzione del tumore al seno, hanno infatti permesso di raccogliere, attraverso la vendita di magliette e merchandising dell’associazione Ciani 4Ever, 1.500 euro a favore di Avapo Mestre (Associazione volontari per l’assistenza ai pazienti oncologici). “Ciani 4ever”, presieduta da Roberto Pistolato, è nata per ricordare Gianluca “Ciani” Pistolato, batterista mancato di recente, a soli 44 anni, a causa del cancro.

La consegna

Alla cerimonia di consegna dell’assegno nel patronato della Parrocchia Maria Immacolata e San Vigilio di Zelarino erano presenti, stasera, il sindaco Luigi Brugnaro, l’assessore al Turismo Paola Mar, il consigliere comunale Andrea De Rossi, la consigliera di Municipalità Luisa Rampazzo: “Grazie – ha dichiarato il primo cittadino – mi piace il fatto che a Zelarino, come in tutte le altre zone della Città, si possano vivere ancora momenti come quello di oggi che riescono a farmi commuovere. L’amicizia non ha confine”.

“Credo che sia di fronte alle difficoltà che si scopre la parte migliore di una comunità – ha aggiunto l’assessore Mar – e di fronte alle difficoltà di un amico che ora non c’è più, di fronte alle difficoltà di una famiglia che ha sofferto una perdita importante, il paese, tutto, si è stretto attorno a chi aveva bisogno. Le manifestazioni che si sono susseguite in questi mesi non sono state solo occasione di un ricordo, ma si sono rivelate una festa. Per questo – ha continuato l’assessore – credo che chi ci guarda da lassù abbia pensato che, effettivamente, dove Gianluca è passato abbia lasciato il segno. Ho sentito tutto l’amore del mondo durante gli eventi organizzati da Ciani 4ever, credo che manifestazione d’affetto migliore non ci potesse essere”.

Zelarino in cammino

Le camminate solidali, organizzate dal gruppo “Donne Zelarino in cammino” con la collaborazione di Ciani 4Ever, hanno ottenuto il sostegno dell’Amministrazione comunale, dei negozianti del Distretto del Commercio di Zelarino e del Comitato Festeggiamenti Zelarino, e sono state inserite nel più ampio contenitore di eventi “Ciani Live Aid 2019”, che il 30 e 31 agosto e 1 settembre ha portato a Zelarino musica, spettacoli e intrattenimento a favore della ricerca scientifica e del volontariato.

Il festival

L’incasso del festival, durante il quale hanno suonato 12 band del territorio, ha permesso di raccogliere (e donare) 15mila euro ad Avapo Mestre e 15mila euro allo Iov, l’Istituto oncologico veneto, oltre a strumentazione specialistica. Per questo motivo lo Iov ha deciso di consegnare stasera a tutti i volontari del Ciani Live Aid un attestato di ringraziamento, che ha indotto il presidente dell’associazione Ciani 4Ever, Roberto Pistolato, ad annunciare ufficialmente le date della seconda edizione della kermesse, che si terrà sempre a Zelarino il 28, 29 e 30 agosto prossimi sempre con l’intento di devolvere l’incasso alle realtà solidali del territorio e per la lotta contro il cancro.