Dopo le vacanze pasquali, il Veneto tornerà in zona arancione. Non è ancora certo se si comincerà a parlare di riaperture dal 6 o dal 7 aprile. Nonostante l’amarezza di vivere una Pasqua lontana da gite fuori porta e musei, aleggia la possibilità che la scuola dal nido alle medie torni in presenza dal 7 aprile. Le superiori invece probabilmente seguiranno con la didattica al 50%. Sentiamo le parole di Luca Zaia

Le dichiarazioni di Luca Zaia

“Saremo ufficialmente zona arancione da martedì o mercoledì, attendiamo le direttive del ministro Speranza. Spero che se ne esca velocemente per tornare alla libertà di sempre. Ci sono tutti i presupposti di venirne fuori al più presto. Questa mattina abbiamo fatto 24.356 vaccini , 10mila in meno di ieri per l’ovvio motivo che non sono arrivate le dosi. Ad oggi siamo a quota 1 milione di somministrazioni. Con questo regime, l’aiuto dei medici di base e l’arrivo dei vaccini riusciremo in un paio di mesi a concludere la campagna.”

“Siamo inoltre convinti che con la misure di sicurezza necessarie e la bella stagione si possano aprire le scuole da mercoledì. Fino alla prima media in totale presenza, mentre le superiori con la didattica al 50%. Questo fino al 30 aprile. Dopodiché si vedrà.” Queste le parole di Luca Zaia.

Il bollettino di oggi

I dati di oggi riportano 1.567 casi in più di ieri, i totali positivi in questo momento sono 37.999 (-619 rispetto a ieri). I ricoveri in ospedale si attestano su 2.230 ricoverati: di cui 1.931 in area non critica, 13 in meno di ieri. Mentre in terapia intensiva il dato è di 299 ricoverati, 1 in più rispetto a ieri. I decessi sono 29.