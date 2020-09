Luca Zaia torna a fare una diretta per spegnere l’allarme covid e ribadire ancora una volta che nonostante l’aumento di persone positive non si profila l’emergenza di febbraio. Il 95% dei positivi non ha sintomi. “Oggi vi presento un progetto sperimentale e un piano per garantire sicurezza in tutte le aule: ecco i test sulla saliva che hanno un’affidabilità pari a quella dei tamponi”. Lo ha detto Luca Zaia presentando il nuovo piano della Regione Veneto per contrastare il Coronavirus.

“Il test sulla saliva è una grande innovazione e un’ulteriore spinta per il test rapido, che è il miglior sistema per gestire la sanità. In Veneto la macchina è in buone mani”, aggiunge.

Test della saliva

Il test è diverso dal tampone tradizionale per la modalità di raccolta del materiale da analizzare ma, come il tampone tradizionale, consente la diagnosi di tipo molecolare. Inizialmente il test salivare interesserà i dipendenti dell’Ateneo e gli eventuali contatti di studenti positivi, ma l’auspicio espresso oggi è che possa estendersi in maniera molto ampia in tempi ragionevolmente brevi.