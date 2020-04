Il presidente della regione Veneto Luca Zaia annuncia che da lunedì ci saranno circa un milione e duecentomila lavoratori che tornano a lavorare nelle aziende. Sarà quindi fondamentale affrontare questa seconda fase con estrema prudenza per evitare o limitare al massimo il ritorno di nuovi contagi. Come purtroppo si sta già verificando a Singapore.

Zaia e il modello veneto

Il modello veneto è chiacchierato in tutto il mondo, identificato come modello di efficienza grazie alla collaborazione di tutti. CI vorrà del tempo per ritornare come prima, è importante non prendere gli ospedali d’assalto.

Chi rimane a casa?

Rimangono a casa i bambini, dell’età per la scuola dell’infanzia e quelli delle scuole dell’obbligo minori. Bisogna riaprire solo dove è possibile la valutando l’utilizzo di modalità innovative. Per quanto riguarda i centri estivi e tutte le attività affini è necessario creare un grande network che si possa gestire agilmente da un punto di vista sanitario